Tatjana Simic was waarschijnlijk kapster geweest zonder 'weelderige borstpartij'

"Ik steek graag de draak met mijn borsten. Wat moet ik anders? Ik had als jong meisje al volle borsten, en ze zijn altijd prominent aanwezig geweest in mijn carrière. Story of my life", aldus de 54-jarige actrice in gesprek met Humo.

Simic kreeg op jonge leeftijd al in de gaten dat ze met haar "figuurtje" geld kon verdienen als pin-upmeisje. "Zo heeft Dick Maas me ook voor het eerst gezien, op de cover van een tijdschrift. Hij dacht: 'Die moet ik hebben'."

De actrice reageert lachend op de vraag of ze bekend is met het nummer Kvraagetaan van de Vlaamse groep Fixkes, waarin de zanger zingt over de eerste borsten die hij in zijn leven zag, die van Simic. "O jee! Wat heb ik aangericht? Nou, ik kan u wel verklappen: die weelderige borstpartij heb ik nog altijd. En mijn borsten zijn écht."