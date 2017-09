Kim Kardashian en Kanye West geven kinderen geen cadeaus meer

Op de vraag of Kardashian zich zorgen maakt of hun twee kinderen niet verwend raken door een leven in weelde antwoordde ze: "We doen niet meer aan cadeaus."

De tv-ster zegt dat ze het met haar echtgenoot, rapper Kanye West, heeft besproken en dat hij achter het besluit staat. "Kanye en ik hebben het voortdurend over het kopen van spullen en met twee benen op de grond blijven staan", legt Kardashian (36) uit.

Zelf wil ze ook geen presentjes meer ontvangen. "Ik vind het niet meer leuk om een cadeau te krijgen. We vierden onze huwelijksdag heel eenvoudig in Santa Barbara", vervolgt de realityster, die eraan toevoegt dat ze op de feestelijke dag met West in een simpel restaurant had gegeten.

Overval

Eén cadeau zal ze niet snel vergeten: een doosje met nepjuwelen van haar dochtertje North. Een waardevol aandenken, omdat North (4) haar het doosje gaf vlak voor haar reis naar Parijs, waar Kardashian later gewelddadig werd overvallen in haar appartement. "Zo'n lief cadeau is me meer waard dan alle juwelen op de wereld."