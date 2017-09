Hersel gebroken enkel Tom Cruise verloopt voorspoedig

"Het gaat goed, dank voor alle beterschapswensen", zei Cruise op de vraag hoe het nu met zijn enkel gaat. "Ik hervat de opnames weer over een paar weken."

Cruise staat bekend om het doen van zijn eigen stunts. In een filmpje dat op internet verscheen was te zien dat hij van een stellage op een gebouw probeerde te springen. Hij kwam echter hard in aanraking met de rand. Cruise krabbelde na zijn val weer op, maar het was duidelijk te zien dat hij enorme pijn had.

Mission Impossible 6 moet in juli 2018 uitkomen. Volgens filmmaatschappij Paramount verandert daar niets aan.