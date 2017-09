13 Reasons Why-actrice Kate Walsh had hersentumor

In een interview met het Amerikaanse tijdschrift Cosmopolitan vertelt de 49-jarige actrice dat ze in 2015 last had van extreme vermoeidheid en moeite kreeg met bewegen en praten.

"Ik moest er echt voor vechten om een afspraak met een neuroloog en een hersenscan te krijgen", vertelt Walsh. "Die scans doen ze niet zomaar, maar ik ben achteraf zo blij dat ik erop heb aangedrongen."

Tijdens de scan werd een tumor gevonden en de actrice onderging na drie dagen een operatie om deze te verwijderen. De tumor bleek goedaardig te zijn.

Dr. Addison

Haar rol als Dr. Addison in de ziekenhuisseries Grey’s Anatomy en Private Practice hielp Walsh niet om rustig te blijven voor de operatie, vertelt de actrice. "Je zou denken dat na het bijna tien jaar lang spelen van Dr. Addison, waardoor ik meer in het ziekenhuis dan thuis was, ik me op meer mijn gemak zou voelen", zegt ze.

Maar de actrice was doodsbang. "Ik voelde me in het ziekenhuis een klein angstig meisje. Mijn moeder gaf me een rozenkrans en van mijn vrienden kreeg ik een knuffelbeest om mee te nemen in de operatiekamer", aldus de Walsh.

Volgens de actrice was het heel heftig om zelf opeens in een ziekenhuisbed te liggen. "Ik speelde op tv dan wel een stoere dokter, maar als patiënt voelde ik me zo kwetsbaar", aldus Walsh.