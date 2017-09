Koen Wauters noemt huwelijk met presentatrice Carolijn Lilipaly 'grote fout'

Dat zegt de Clouseau-zanger in gesprek met De Telegraaf. De zanger blikt in het interview terug op zijn carrière in Nederland en zijn relaties.

Waar de zanger voorheen veel succes had in Nederland met hits als Daar gaat ze en Domino, heeft hij inmiddels bijna twintig jaar geen hit meer in ons land. "Natuurlijk is het spijtig dat Clouseau vergeleken met destijds minder populair in Nederland is. Toch draag ik de fans nog steeds een warm hart toe."

Wauters is vijftien jaar samen met zijn vrouw Valerie de Booser (37). Samen hebben ze twee kinderen: dochter Zita (12) en zoon Nono (11). "Ik ben een familieman geworden."

Eerder had de zanger relaties met onder andere actrice Babette van Veen en fotomodel Hilda van der Meulen.