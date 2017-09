Ancilla Tilia in verwachting van eerste kind

"Blij om aan te kunnen kondigen dat we een kleine nerd in 2018 verwachten", schrijft Tilia bij de foto. Niet bekend is of het om een zoon of dochter gaat.

Op Twitter bedankt ze mensen ook voor de vele reacties. "Bedankt voor alle lieve felicitaties. Het zijn er teveel om allemaal op te reageren, maar ik lees ze wel en ik waardeer het."

Ancilla Tilia was korte tijd het boegbeeld voor de Piratenpartij. Tilia vergaarde roem als fetisjmodel. Vervolgens was ze te zien als presentatrice voor het populaire weblog Flabber.