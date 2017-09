Kevin Hart biedt excuses aan na afpersing met seksueel getinte video

In een video op Instagram zegt Hart (38) dat hij recentelijk een fout heeft begaan en dat hij verschrikkelijk veel spijt heeft. In de video maakt hij niet duidelijk waarom hij zijn excuses aanbiedt.

TMZ schrijft zondag dat de komiek gechanteerd werd met beelden die op drie verschillende momenten zijn genomen. In de eerste video zou te zien zijn hoe Hart dichtbij een onbekende vrouw in een club staat. De video verspringt dan naar het beeld van een bed, waar niemand in te zien is, maar waar wel geluiden vandaan komen waardoor gesuggereerd wordt dat de mensen in het bed seks hebben.

In de derde video zijn twee mensen te zien in een kamer waarbij de man lijkt op Hart. In het tweede beeld is de komiek nooit te zien of duidelijk te horen.

Hart zegt in de video dat hij niemand het gunt om financieel te profiteren van zijn fouten. De seksueel getinte beelden zouden door een vrouw zijn gebruikt om geld bij de komiek los te krijgen. Het management van Hart laat weten dat de politie is ingelicht.