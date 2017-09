Moeder Jennifer Lawrence groot fan van dochter

Plakboeken worden in de familie Lawrence echter niet gemaakt. "Volgens mij zijn we daar niet georganiseerd genoeg voor", vertelt Lawrence aan NU.nl.

"Ze heeft het wel altijd over een zogenaamd plakboek, maar ik vraag me af of het daadwerkelijk bestaat. Ik heb het nog nooit gezien."



Trots is haar moeder desalniettemin, stelt de 27-jarige actrice, die momenteel te zien is in de film mother! "Het leukst is nog dat ze eigenlijk helemaal niet wilde dat ik dit vak zou ingaan", gaat Lawrence verder. "Dus ze heeft me totaal niet gepusht, maar ze heeft later wel haar mening bijgesteld."

Omdat de actrice blij is dat ze van acteren haar vak heeft kunnen maken, is ze op dat vlak naar eigen zeggen totaal niet competitief ingesteld. "Als ik een bordspel speel, kan ik soms zo slecht tegen m'n verlies dat ik ermee ophoud."

Concurrentie

Met grotere dingen, zoals acteren, speelt dat volgens Lawrence niet mee. "Ik ben zo gelukkig dat ik dat mag doen, dat ik niet bezig ben met concurrentie."

Ook haar vriend, mother!-regisseur Darren Aronofsky, is naar eigen zeggen een goed verliezer. "Als iets niet gaat zoals gepland, probeer ik het toch van de positieve kant te bekijken. Dat is denk ik de beste manier: geef er een draai aan in je hoofd en probeer ervan te leren."

Bij Javier Bardem, die in mother! de echtgenoot speelt van Lawrence, hangt zijn winnaarsmentaliteit af van de situatie waarin hij zich bevindt. "Het ligt eraan van wie ik verlies. Als diegene een goede verliezer is, ben ik dat ook. Als hij een slechte verliezer is, ben ik dat ook."