'Rob Kardashian en Blac Chyna eens over voogdij dochter'

Dat zeggen bekenden van het stel tegen TMZ. Naar verluidt zijn de twee overeengekomen dat ze de voogdij over hun dochter gaan delen.

Verder hebben ze een akkoord bereikt over het bedrag aan alimentatie dat Kardashian zijn ex maandelijks betaalt. Zij wilde meer dan 50.000 dollar (bijna 42.000 euro), waar de Kardashian-telg in eerste instantie niet meer dan 10.000 dollar (bijna 8.400 euro) wilde betalen. Dat bedrag is nu verhoogd naar 20.000 dollar (meer dan 16.700 euro). In ruil heeft Chyna beloofd de aanklacht tegen Kardashian wegens huiselijk geweld te laten vallen.

Eerder deze week werd bekend dat de kinderbescherming in Los Angeles een rechter heeft gevraagd te onderzoeken of Dream veilig opgroeit. Het onderzoek zou vooral draaien om vermeend drugsgebruik van Chyna en haar beschuldiging van mishandeling aan het adres van Kardashian.

Contactverbod

In juli kreeg Kardashian een tijdelijk contactverbod opgelegd, nadat hij naaktfoto's van Chyna op Twitter en Instagram had geplaatst. Op haar beurt beschuldigde Chyna Kardashian van mishandeling. Het stel ging in december na een knipperlichtrelatie uit elkaar, nadat ze een paar maanden daarvoor nog hun verloving hadden aangekondigd.