Roddeloverzicht: Albert weer verliefd en Sander moet ophouden

In een vaste relatie deel je alles met elkaar: het bed, het eten, maar vooral ook gewoon de dingen die je meemaakt. Je bent elkaars steun en toeverlaat, kent ieder geheim en weet precies wanneer de ander er even doorheen zit. Als de relatie dan eindigt, is het moeilijk, want ineens valt degene die alles van je weet weg.

Deze week ontdekten heel wat bekende stellen hoe moeilijk dat is: Fergie en Josh Duhamel kondigden aan uit elkaar te gaan en ook Judith Osborn en Bert van de Veer gaan niet langer als koppel door het leven. Gelukkig was er ook goed nieuws: Albert Verlinde leerde ons dat er na liefdesverdriet ook weer hele mooie dingen kunnen ontstaan.

Dertien jaar lang was hij samen met Onno Hoes, na een affaire van Onno's kant besloot het stel in oktober 2014 uit elkaar te gaan. Albert zei in interviews steeds dat hij nog echt geloofde in een nieuwe liefde, maar het kwam er de afgelopen jaren niet van.

Tot deze zomer: Albert is verliefd en dat gaat al zo ver dat hij en zijn nieuwe aanbidder op vakantie zijn geweest. In Portugal hebben ze samen genoten van de zon, aldus Albert in Story. "We hebben die weken samen doorgebracht. Dat was héérlijk."

Prachtig, die nieuwe liefde voor Albert, maar als we de bronnen van het blad mogen geloven is er eigenlijk niets 'nieuws' aan: de man in kwestie zou Onno Hoes zijn. "Onno zat in dezelfde periode als Albert in Portugal, in hetzelfde resort."

Albert bevestigt de hereniging niet: die grijpt de vraag van het blad over de identiteit van zijn geliefde aan om nog even ongegeneerd reclame te maken voor zijn nieuwe theaterproductie. "Er komt een dag dat ik met hem zal poseren. Wanneer dat is, weet ik niet. Wellicht bij de première van On Your Feet!"

Albert weet het goed te verkopen en dus zullen er ongetwijfeld veel nieuwsgierigen langs de rode loper staan om een glimp op te vangen van die geheime liefde. Voor mensen die íets minder benieuwd zijn is er goed nieuws: via sociale media, de roddelbladen en entertainmentprogramma's weten we het ongetwijfeld snel genoeg.

(Eier)koek was op

Waar Albert het prima lijkt te vinden om oude liefde nieuw leven in te blazen, is Sonja Bakker over één ding zeker: weer terug naar een van haar exen is absoluut geen mogelijkheid.

Half Nederland was op vakantie toen Sonja het aankondigde, dus veel mensen zullen het gemist hebben, maar Sonja gaat scheiden. Zij en haar man Jan Reus hebben besloten na een huwelijk van vier jaar te gaan scheiden. En hoewel die aankondiging nog geen maand oud is, weet Sonja het nu al zeker: zonder Jan heeft ze het veel leuker.

"De liefde is weg, maar de liefde voor mezelf is gebleven", aldus de gewichtsconsulente in gesprek met Fred van Leer. "De koek was op. Er waren dingetjes waarvan ik denk: ik heb het leuker als ik alleen ben."

Geen eierkoeken en rijstwafels meer voor Jan: Sonja eet ze voortaan alleen op. Dat ze nu besloten hebben uit elkaar te gaan, is voor de dieetboekenschrijfster een opluchting. "Ik dacht weleens: doe ik het fout? Maar ik doe niks fout. Ik kan in de spiegel kijken naar mezelf en zeggen: 'Son, je bent de moeite waard.'"

Sonja hoeft niet bang te zijn dat ze voortaan alleen in huis zit. Niet alleen heeft ze drie kinderen, twee met ex Koen Lenting en één met Jan, maar ook heeft ze een nieuwe beste vriend. Koen en Sonja bleken namelijk als getrouwd stel niet meer te werken, maar als vrienden des te beter.

Geruchten dat er tóch meer speelt tussen Sonja en Koen wuift ze weg: eenmaal uit is altijd uit. "Als de deur dicht is, dan is hij dicht. We drinken nu een wijntje en kunnen alles met elkaar delen. We kennen elkaar te goed om te weten dat we weer in een sprookje belanden."

Nieuwe liefde

Verliefd worden als BN'er moet niet al te makkelijk zijn: niet alleen moet je je altijd afvragen of mensen daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in jou of de aandacht, maar daar komt nog bij dat er altijd over je geschreven wordt.

Dat was jaren geleden al ingewikkeld met alle paparazzi die op de loer lagen, maar tegenwoordig is iedereen met een telefoon ertoe in staat wat stiekeme foto's van je te maken terwijl jij gewoon je boodschappen doet of een taxi instapt met een nieuwe, prille liefde.

Soms komen die twee dingen samen: de stiekeme foto's en roddels bereiken gevestigde media en ineens sta je met intieme foto of een raar verhaal in een roddelblad. Floortje Dessing overkwam het deze week, volgens Story zou zij een nieuwe liefde hebben.

Volgens het blad is het "de volgende knapperd" voor Floortje. De man in kwestie werkt als klusjesman op haar camping en tijdens een feestje zouden ze steeds dichter naar elkaar zijn gekropen. Op een gegeven moment zouden ze zelfs zoenend op de foto zijn gegaan.

De foto heeft Story niet, maar wel een ander pikant detail over de nieuwe geliefde van Floortje: hij zou een kind verwachten met zijn ex. "Zijn vriendin is bijna drie maanden in verwachting van hem. Ze moest nota bene op Instagram vernemen dat hij iets heeft met Floortje, toen ze daar per toeval een zoenfoto van hen tegenkwam. Op dat moment wist ze nét dat ze zwanger was, en wilde ze dat blijde nieuws juist aan hem gaan vertellen. Je zult begrijpen dat vreugde en verdriet in haar leven nog nooit zo dicht bij elkaar hebben gelegen."

Toen de nieuwe geliefde van Floortje hoorde vader te worden, reageerde hij niet blij: hij heeft al een 15-jarige zoon uit een eerdere relatie en was niet van plan zijn gezin nog uit te breiden. "Hij wilde juist, nu zijn zoon wat ouder is, gaan genieten van het leven en reizen en avonturen beleven. Die mogelijkheden biedt Floortje hem, maar dan moet er natuurlijk géén baby in het spel zijn."

De zwangerschap is extra ongemakkelijk, omdat de nieuwe vriend van Floortje niets had gezegd over zijn prille relatie met de presentatrice. "Ze weet ook niet of hij intussen al aan Floortje heeft verteld dat hij vader wordt."

Floortje heeft nog niet gereageerd op de verhalen in Story: zij zit momenteel voor opnames in Alaska en is "een tijdje van de radar".

Voetbal

Bekende mensen die alles maar kunnen (dansen, zingen, acteren, presenteren): ze zijn er genoeg. En toch is het iedere keer weer zo dat als iemand die bekend is geworden door zingen op een podium, vreemd aangekeken wordt zodra hij of zij een poging doet te gaan acteren.

Jim Bakkum had nooit moeten beginnen met presenteren, Chantal Janzen had het theater nooit moeten verlaten en Marco Borsato zou nooit als jurylid moeten gaan werken. Onzin natuurlijk: ook als BN'er is het leuk om nieuwe dingen te proberen en te ontdekken waar je wel en niet goed in bent.

Sander Lantinga deed deze week zo'n poging: hij was door Veronica gevraagd in de studio te zitten bij de voor- en nabeschouwing van de Champions League en had het prima naar zijn zin. Goed, hij vond zijn eigen grapjes leuker dan de mensen naast hem en oké, hij haalde zo af en toe wat dingen door elkaar heen. Maar Sander had een leuke avond.

Kijkers vonden het minder leuk. Op sociale media waren de kritieken fors en de volgende dag werd ook door verschillende journalisten negatief gereageerd op de rol van Sander tijdens het programma.

Veronica maakte duidelijk: Sander zat er niet als analist, maar was gevraagd als BN'er. Dat Victor Reinier, Jörgen Raymann en Jack Spijkerman ook al eens op die plek hadden gezeten leek iedereen alweer vergeten: Sander had het allemaal gedaan.

De radio-dj lijkt zich er gelukkig weinig van aan te trekken. In zijn radioprogramma bij Radio 538 bood hij op sarcastische wijze zijn excuses aan voor zijn optreden op televisie.

"Ik heb iets gedaan wat natuurlijk schandalig is. Wie denk ik wel niet dat ik ben? Het spijt me ook heel erg als ik mensen in diskrediet heb gebracht en het hele land misschien te kakken heb gezet. Ik heb namelijk als liefhebber van voetbal aangeschoven bij een voetbalprogramma. Ik ben een landverrader en het is goed dat dat gezegd wordt", aldus Sander.

Of de radio-dj nog eens welkom is, is niet duidelijk. Veronica wil afwisselen tussen de BN'ers en dus zou het zomaar kunnen dat Sander nooit meer aan tafel verschijnt. Of hij daar behoefte aan heeft na alle kritieken is natuurlijk nog maar de vraag.