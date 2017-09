Jim Carrey ontkent depressief te zijn

In gesprek met The Hollywood Reporter zegt de 55-jarige acteur dat hij weet hoe er over hem gesproken wordt op sociale media. De laatste weken is Carrey regelmatig in opspraak vanwege vreemde interviews die hij geeft.

Zo verscheen hij op de Fashion Week in New York en zei daar op de rode loper dat hij "naar het meest betekenisloze evenement dat hij kon bezoeken" had opgezocht.

"Veel mensen denken dat ik nu iets doormaak, dan zeggen ze 'het zal wel een reactie zijn op een depressie'. Maar er is geen vleugje depressie in mijn leven te bekennen. Depressie komt alleen voor als je niet accepteert hoe dingen zijn", aldus Carrey.

De 55-jarige acteur verloor in 2015 zijn ex-vriendin, die zelfmoord pleegde. Daarna volgde een ruzie met zijn voormalig schoonmoeder die hem er van betichtte medeverantwoordelijk te zijn voor haar zelfmoord.