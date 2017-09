Lady Gaga annuleert optreden Rock in Rio vanwege ziekenhuisopname

"Brazilië, ik ben er kapot van dat ik me niet goed genoeg voel om naar Rock in Rio te komen", twittert de Born this way-zangeres donderdag. "Ik zou alles voor jullie doen, maar ik moet nu even zorgen voor mijn lichaam."

"Ik vraag om jullie genade en begrip en beloof dat ik snel terugkom om voor jullie op te treden."

In een ander bericht laat Lady Gaga weten dat het niet gaat om pijntjes die ze heeft opgelopen door het touren, maar dat ze lijdt aan "ernstige" pijn. "Ik ben in goede handen en word behandeld door de beste doktoren."

Chronische pijn

Begin september zegde de 31-jarige zangeres ook een concert af in de Canadese stad Montreal. In een tweet die zij dinsdag de wereld in stuurde, liet de artiest weten dat zij lijdt aan fibromyalgie. Ze lijdt daardoor aan chronische pijn. In haar documentaire Gaga: Five Foot Two, vanaf 22 september te zien op Netflix, zal Lady Gaga hier verder over uitweiden.

Het festival Rock in Rio begint vrijdag 15 september, het optreden van Lady Gaga zou ook op deze dag plaatsvinden. Zij wordt nu vervangen door de band Maroon 5.

Op 3 oktober staat er een concert van de zangeres gepland in de Amsterdamse Ziggo Dome.