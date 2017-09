Zangeres Fergie en acteur Josh Duhamel kondigen scheiding aan

"Met veel liefde en respect hebben we eerder dit jaar besloten om uit elkaar te gaan", zo melden zij aan People in een gezamenlijke verklaring.

"Om onze familie alle ruimte te geven aan dit nieuws te wennen, wilden we het nieuws nog even privé houden voordat we dit met het grote publiek deelden. We zullen altijd verbonden blijven in onze steun naar elkaar en naar onze familie."

Fergie (42) en Duhamel (44) leerden elkaar kennen in 2004 op de set van de Amerikaanse televisieserie Las Vegas waarin Duhamel speelde. Ze gaven elkaar in 2009 het jawoord en kregen in 2013 een zoon, genaamd Axl.

Begin 2015 liet het stel weten relatietherapie te volgen. De zangeres vertelde destijds dat de therapie hun relatie verbeterde.