Sonja Bakker 'heeft het leuker' als vrijgezel

"De liefde is weg, maar de liefde voor mezelf is gebleven", vertelt de gewichtsconsulente in gesprek met Fred van Leer in een video voor zijn Youtubekanaal. "De koek was op. Er waren dingetjes waarvan ik denk: ik heb het leuker als ik alleen ben."

Bakker is naar eigen zeggen nu wel in een "rouwfase" terecht gekomen. "Maar ik ben sterk genoeg om van mezelf te houden. Daarvoor ben ik dankbaar en trots op mezelf."

Ze zegt "opgelucht" te zijn na de scheiding, die aangekondigd werd na een huwelijk van vier jaar. "Ik dacht weleens: doe ik het fout? Maar ik doe niks fout. Ik kan in de spiegel kijken naar mezelf en zeggen: Son, je bent de moeite waard."

Beste vriend

Volgens de dieetboekenauteur blijven veel mensen onnodig in een relatie hangen. "Om de kinderen, of om het huis. Ik heb iets van: het is mijn way of life." Bakker zegt nog goed contact te hebben met Reus. "Het is toch de vader van Bram."

Ook met Koen Lenting, haar andere ex-echtgenoot, heeft ze nog goed contact. "Dat is mijn beste vriend geworden." Er gingen geruchten dat Bakker terug zou zijn bij haar ex, maar dit ontkent zij. "Dat zou ik nooit doen. Als de deur dicht is, dan is hij dicht. We drinken nu een wijntje en kunnen alles met elkaar delen. We kennen elkaar te goed om te weten dat we weer in een sprookje belanden."

Bakker heeft twee zoons met Lenting en één zoon met Reus.