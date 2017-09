Oud-wielrenner Jan Ullrich krijgt voorwaardelijke celstraf

De Duitse oud-wielrenner werd donderdag door de Zwitserse rechtbank veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 21 maanden.

De aanklager had anderhalf jaar geëist. In Zwitserland geldt een proeftijd van vier jaar. Als Ullrich binnen die periode opnieuw in de fout gaat, wordt de voorwaardelijke straf omgezet in een onvoorwaardelijke.

De 43-jarige Ullrich veroorzaakte in mei 2014 in Mattwil (in de buurt van zijn Zwitserse woning) een auto-ongeluk waarbij twee personen gewond raakten. Zij moesten naar het ziekenhuis. Ullrich, die in 1997 de Ronde van Frankrijk won, bleef zelf ongedeerd. De drie auto's die bij het ongeval betrokken waren, liepen grote schade op.

Ullrich, die na zijn loopbaan schuldig werd bevonden aan bloeddoping, kreeg verder een geldboete van 8.700 euro. Ook moet hij de proceskosten betalen.