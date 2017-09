Paris Hilton vindt vriend Chris Zylka op vader lijken

De rijke erfgename (36) heeft veel van haar ouders geleerd over de liefde. "Mijn moeder en vader zijn samen sinds hun tienertijd. Hun relatie is altijd een geweldige inspiratie voor mij geweest. Chris doet me denken aan mijn vader, ze zijn allebei oprechte, eerlijke zielen."

De twee leerden elkaar zeven jaar geleden kennen tijdens een feestje rond de Oscaruitreiking, vertelt Hilton aan het tijdschrift Galore.

"Toen hij binnen kwam lopen, keken we elkaar aan. We zijn allebei verlegen dus het duurde even, maar aan het einde van de avond hielden we niet op met flirten en lachen." De twee zijn sinds begin dit jaar bij elkaar.