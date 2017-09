"Ze zei ja en is dolgelukkig", schrijft entertainmentjournalist Marc Malkin op Facebook.

De This is us-actrice is sinds twee jaar samen met Goldsmith, zanger van de band Dawes. Moore trouwde in 2009 met zanger Ryan Adams. Dat huwelijk strandde in 2015.

In een interview met People vertelde de 32-jarige actrice helemaal klaar te zijn voor het moederschap. Ook zei ze graag opnieuw te willen trouwen.