Rapper Kempi komt onder voorwaarden vrij

Dat meldt Omroep Brabant. Er is geen reden om hem langer in voorarrest te houden, bepaalde de rechter in Den Bosch woensdag.

De vrijlating van Jerrely Slijger, de echte naam van Kempi, is onder voorwaarden. Welke voorwaarden dat precies zijn, is niet bekend. Als de rapper de komende negentig dagen niet aan de voorwaarden houdt, moet hij opnieuw de cel in.

Op internet zijn beelden verschenen van de arrestatie vorige week maandagochtend. In de video die naar Omroep Brabant werd gestuurd, is te horen dat de rapper roept: "Ik krijg geen adem, man. Ik stik, ik stik."