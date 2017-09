Het jongetje heeft de naam Teun Nicolaas Martin Broers gekregen, schrijft Weerdenburg op Instagram.

"Hij is er! Teun Nicolaas Martin Broers is maandagochtend om 4.54 uur geboren. Hij weegt 3290 gram en is kerngezond. We zijn dolverliefd", schrijft ze in het bijschrift.

Ook bedankt de voormalig Wie is de Mol?-deelneemster haar verloskundige en het Amsterdamse ziekenhuis waar haar kind ter wereld kwam. Paul Broers is de vader van het kindje.