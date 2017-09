Zayn Malik noemt contact met andere One Direction-leden 'beschaafd'

"We hebben contact, op een beschaafd niveau. Het is niet meer zoals vroeger, maar dat is logisch. We waren toen 24 uur per dag bij elkaar en nu groeien we door als individuen", aldus de 24-jarige Malik in gesprek met Us Magazine.

Met name zijn band met Harry Styles zou zijn verslechterd nadat Malik in maart 2015 besloot One Direction te verlaten. Tegen het blad zegt Malik nu dat hij nooit goede vrienden met hem is geweest.

"Ik heb nooit echt met Harry gepraat toen ik nog wel in de band zat. Dus ik verwachtte al niet dat we daarna een vriendschap zouden krijgen."