Jim Bakkum staat niet open voor flirts

In gesprek met Beau Monde vertelt de 30-jarige zanger dat hij via Instagram vaak privéberichten krijgt van vrouwen die selfies sturen met hartjes en smileys.

"Maar ook, 'Wil je mijn vriendin zwanger maken', 'Kom je op mijn sweet sixteen?', 'Wat ben je mooi!', van alles. Weird is dat. Ik antwoord nooit", aldus Bakkum, die vertelt de benaming 'mooi' "too much" te vinden.

De presentator vindt zichzelf er het best uitzien als hij net gedoucht heeft en een mooie outfit aan heeft. Wel hoopt hij weer wat strakker te worden. "Ik hou van Japans eten en pizza, maar dat doe ik voorlopig even niet. Ik kies nu voor groenten met vis of kip."