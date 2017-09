Emile Ratelband en vriendin uit elkaar

"Ze is net 27 jaar geworden en is nu op zoek naar een serieuze relatie", aldus Ratelband (68) in gesprek met De Telegraaf. "Zij wil een toekomst opbouwen met een jongere man. Ze wil een huisje kopen, ze wil fulltime werken, ik pas niet meer in het plaatje."

Het stel sprak over trouwen en samen een kind krijgen, maar uiteindelijk vond Snel hem toch te oud, zo concludeert de positiviteitsgoeroe. "Ik ben natuurlijk al 68, als het kindje zou komen zou ik zeventig jaar zijn. Te oud voor haar. Natuurlijk ben ik wel verdrietig, maar het leven gaat door. Dit overleef ik ook wel weer. Ik wil nog steeds de oudste vader van Nederland worden."

Volgens Ratelband was de relatie tot kort geleden nog "top". Dat Snel op zichzelf ging wonen heeft de relatie echter niet goed gedaan. "Dat het uit is gegaan komt misschien ook omdat we niet meer samenwoonden. Ze werkt drie dagen per week, dan was ze de andere dagen bij mij, of ik ging naar haar toe. Maar het is bijna twee uur rijden van Bergen op Zoom naar Maastricht, dat heeft er allemaal niet bij geholpen.’’