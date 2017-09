Rebel Wilson krijgt 3 miljoen schadevergoeding in lasterzaak

In juni oordeelde de jury in de zaak dat het bedrijf inderdaad de carrière van Wilson had geschaad, door valse informatie over haar te verspreiden. In 2015 publiceerden verschillende magazines van Bauer Media acht artikelen waarin werd beweerd dat de Pitch Perfect-actrice had gelogen over haar echte naam, haar leeftijd en haar jeugd in Australië.

Wilson heeft eerder al aangegeven het geld te doneren aan een goed doel. Ze spande de rechtszaak aan uit principe, verklaarde ze na de uitspraak in juni. "Ik moest iets doen tegen een groot mediabedrijf dat zich gedroeg als bully."