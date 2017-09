Gordon heeft genoeg van de pers

Quote wilde maandag opheldering van Gordon over een bericht in Weekend. Dat blad schreef dat de bedrijfsleider van Blushing was opgestapt. Gordon stond de journalist van Quote te woord over het vertrek en het reilen en zeilen in de drie vestigingen van zijn koffieketen.

“Hij denkt dat hij het zelf beter kan”, tekende de journalist op uit de mond van de ondernemer over de vertrokken bedrijfsleider. Hij vroeg Gordon ook een reactie op de geruchten dat het zou rommelen bij de zaken in Blaricum, Amsterdam en Rotterdam. Het personeel zou ontevreden zijn en de zaken zouden niet goed lopen. Gordon zei dat het niet zo was.

Teneur

Een dag later reageert Gordon woedend op het stuk dat Quote over Blushing heeft gepubliceerd. “Een manager neemt ontslag omdat hij voor zichzelf gaat beginnen en gelijk hebben de mediahonden aanleiding om er weer van alles omheen te verzinnen”, zegt Gordon. “Dat is de teneur in Nederland, als het je goed gaat dan moet je kop eraf.” Daarna schrijft hij dat het goed gaat met zijn zaken en dat het personeel tevreden is.

Uiteindelijk kondigt Gordon aan dat hij niet meer met de pers zal praten. “Het is een strijd die ik niet kan winnen en ze schrijven en doen maar”, laat hij weten. En Quote is volgens Gordon “afgezakt tot een ordinair roddelblad”.