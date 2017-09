Matthias Schoenaerts vocht tegen opkomende depressie

"Nu, iedereen heeft het wel over het succesverhaal Schoenaerts, maar ik heb in twee jaar tijd wel mijn zus verloren, en mijn grootvader, die in de eerste jaren van mijn leven een vader voor mij was", zegt de succesvolle acteur in een interview in Humo.

"Ik ben zelf bijna gestorven tijdens de opnames van Maryland omdat ik erg diep ben gegaan. Ik moest voor de promotie van de vier films waar ik in heb meegespeeld de hele wereld rond reizen, en ik heb drie maanden in Canada gezeten voor een serie die uiteindelijk niet is doorgegaan."

Moeder overleden

Schoenaerts moest vervolgens ook nog een relatiebreuk verwerken en raakte zijn moeder kwijt.

"Ik heb afgezien en tegen een depressie aan gezeten. Ik kon op een gegeven moment alleen nog maar denken: 'Matthias, je moet blijven bewegen. Je moet vooruit, al is het maar een centimeter.' Het is zoals in de boksring: als je stilstaat, krijg je slaag.'"

Matthias Schoenaerts is binnenkort te zien in de bioscoopfilm Le Fidèle.