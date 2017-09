Arie Boomsma wordt 'meer als de rest' van delen op sociale media

"Mijn carrière is gebouwd op vertrouwen en zichtbaarheid. Ik stel de mensen in mijn programma's óók veel vragen, hè. En schuw niet om veel te geven", aldus de 43-jarige presentator in gesprek met AD.

Boomsma heeft niet het gevoel dat zijn aanwezigheid op sociale media een scheef beeld geeft van hoe zijn leven echt is. "Ik vind het niet gepast om over de zelfmoord van een vriend te twitteren, maar ik ben zelf in interviews vrij open, ook over de verslavingen van mijn broers."

Hoewel de presentator heel open is, vindt hij dat er grenzen zijn als het gaat om dingen plaatsen over zijn dochter op sociale media. "Geen foto's van mijn dochter in bad, of die bloot door de kamer springt."

Toen hij onlangs een foto van zijn dochter Bobby plaatste waarop haar tepels waren 'afgeplakt', kreeg hij veel kritiek. "Ach, het was blijkbaar komkommertijd in medialand. Ik heb 100.000 volgers. Eén iemand had daar commentaar op en dan gaat het balletje rollen, hè. Maar waarom zou er voor de rest van haar leven een blootfoto op internet staan?"