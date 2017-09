Jonathan Rhys Meyers heeft terugval alcoholisme

"Dit kind was zeer, zeer gewenst. Zeker door Jonathan", schreef zijn vrouw Mara Lane op Instagram. Vorige week verloor zij het tweede kind van het stel, het broertje of zusje van de in december geboren Wolf.

"Mijn man is een Ier die vecht tegen alcoholisme en depressie", schreef Lane over Meyers, die volgens zijn vrouw is geboren als alcoholist. "Tussen zijn werk door heeft hij weer gedronken in een poging dit verlies een plek te kunnen geven."

Volgens zijn echtgenote is de The Tudors-acteur "veilig" en wordt hij bijgestaan door een coach en zijn bodyguard. Er wordt nog gezocht naar een kliniek "dichter bij huis" waar Jonathan behandeld kan worden.