Verdachte van ontvoering doet aangifte tegen John van den Heuvel

De advocaat van H., Gerard Spong, heeft een bericht daarover in Het Parool bevestigd. Hij wil verder niet ingaan op de kwestie.

De aangifte zou gaan over een poging tot ontvoering van Insiya door Van den Heuvel in maart dit jaar, toen de misdaadjournalist voor het programma Ontvoerd de vader had opgespoord in India.

Onzin

Van den Heuvel noemt in Het Parool de beschuldiging van de Indiase zakenman "natuurlijk onzin''. De journalist zegt dat hij daar is geweest om te kijken of het meisje daar was, maar dat er geen sprake was van een poging tot of plannen voor een 'tegenontvoering'.

Aan AT5 vertelt Van den Heuvel dat H. "er alles aan doet op verwarring te zaaien". "Hij probeert journalisten te benaderen, hij probeert politici te benaderen, hij probeert van alles te doen om zijn gelijk te halen. Dat mag natuurlijk. Maar we moeten niet vergeten dat hij degene is die verdachte is van een zeer gewelddadige ontvoering."

H. verblijft in India en dat land is niet van plan om hem uit te leveren. Het meisje is nog niet terecht.