Lil Wayne na korte ziekenhuisopname weer thuis

Volgens TMZ was Lil Wayne oververmoeid en had hij daarom last van epilepsieaanvallen.

Op doktersadvies neemt Lil Wayne de komende twee weken rust. Op 23 september staat zijn eerstvolgende optreden op de planning. De verwachting is dat de rapper dan zijn rentree maakt op het podium.

Het was niet voor het eerst dat de rapper in het ziekenhuis belandde vanwege zijn aandoening. Lil Wayne kampt al jaren met insulten die bij bepaalde vormen van epilepsie komen kijken. Vorig jaar moest zijn privévliegtuig twee keer achter elkaar een tussenlanding maken omdat hij onwel was geworden.