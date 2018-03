Martine Bijl volgens echtgenoot weer 'goedgemutst' na depressie

"Als ze nu binnen zou lopen, zou je niets meer aan haar zien, al vindt zij zelf dat ze minder goed spreekt dan vroeger", aldus de 81-jarige Boudewijn. "Ze is wat sneller moe, dat is eigenlijk het enige. Het is een lang proces, van ziekenhuizen naar revalidatiecentra."

De theater- en televisiemaker vertelt dat Bijl een paar maanden geleden last kreeg van de huidziekte gordelroos. "Ze heeft, door die gordelroos, een periode van diepe neerslachtigheid gehad. Ze verbleef een tijdje in een kliniek, maar ze komt vanmiddag goedgemutst naar huis."

Bons

Op 15 september 2015 werd Bijl getroffen door een hersenbloeding. "Martine deed een paar gymnastiekoefeningen. (...) Ik hoorde een bons en toen lag ze naast de stoel. Nou ja, 112 gebeld. Ze werd het huis uitgetakeld door de brandweer, want ze moest horizontaal blijven, ze zei nog: 'Heel Holland zakt", vertelt Boudewijn.

Dankzij veel discipline is de Heel Holland Bakt-presentatrice hersteld na haar hersenbloeding. "Ze moest opnieuw leren wat een vork en een lepel was en waar die dingen voor zijn en nu maakt ze op zondagochtend een heerlijk ontbijt. Ze loopt weer trappen, rijdt weer auto, doet boodschappen."

Of Bijl terugkeert in het bakprogramma is nog onzeker. "Martine vordert gestaag. Maar misschien vindt ze het volgend jaar een gepasseerd station."