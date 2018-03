Nederlandse dj bezorgt Elvis record (video)

Bekijk video

Op

deze website

hier

Daarmee is de Amerikaanse zanger, 25 jaar na zijn dood, recordhouder, aldus de Nederlandse hitdeskundige J. van Slooten. Sinds 1977 deelde Elvis het record met The Beatles, die zeventien keer de eerste plaats in de Britse hitlijst haalden.

Nike

De oorspronkelijke versie van 'A Little Less Conversation' stamt uit 1968. De remix van Holkenborg was te horen in de Amerikaanse speelfilm Ocean's Eleven. Daarna gebruikte sportklerenfabrikant Nike de muziek voor een van zijn reclamespots.

Het is het eerste nummer van Elvis dat met toestemming van zijn familie is gemixt. Holkenborg moest wel zijn artiestennaam aanpassen wegens de relatie met drugs. De single is daarom uitgebracht onder de naam JXL. 'A Little Less Conversation' staat in Nederland in de top tien van de Mega Top 100.

Pussycat

De productie van JXL is de zesde Nederlandse nummer 1-hit in Groot-Brittannië. De Limburgse groep Pussycat beet in 1976 de spits af met

Mississippi