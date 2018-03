Wende Snijders verwacht niet meer gered te worden door een relatie

"Maar het gaat wel nog steeds over elke keer weer onvoorwaardelijk erin stappen, in plaats van te denken dat het fucking niet opschiet met die relaties", zegt de 38-jarige zangeres in een interview met Nieuwe Revu.

"De verwachting dat iemand me komt redden, heb ik wel overboord gegooid. Een kwestie van slimmer worden, of gewoon ouder. In de romantische films en liedjes worden we natuurlijk allemaal enorm genaaid", gaat ze verder.

Snijders heeft nog wel steeds dezelfde opvattingen, onder meer over vreemdgaan. "Als je wilt neuken met een ander: prima, maar zeg het dan wel even", vindt Snijders. Haar vriend vroeg haar hoe ze dat voor zich zag." Ik wil gewoon weten waar het hem dan wel om gaat, en dan gooi ik me heus niet van mijn kasteeltoren af. Als het huidhonger is, snap ik het wel."

De zangeres pleit voor veel praten in een relatie, ook over negatieve dingen. Snijder is nu gelukkig met haar relatie. "Ik voel me heel vrij, ook omdat we elkaar hebben gevonden in een andere definitie van een relatie dan huisje-boompje-beestje."