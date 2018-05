Mark van Eeuwen is 'veel braver geworden'

De 40-jarige acteur vertelt in gesprek met Grazia dat hij denkt dat veel mensen hem zien als een bad boy door de rollen die hij speelt.

"Ik heb jarenlang Jack van Houten gespeeld in Goede Tijden Slechte Tijden, in Kidnapping Mr. Heineken was ik crimineel Frans Meijer, en nu speel ik de bodyguard in de gelijknamige musical. Hij schiet zodra het doek omhoog gaat meteen iemand overhoop, dus dat is ook wel een beetje bad boy", aldus Van Eeuwen.

Inmiddels denkt de acteur de ideale schoonzoon te zijn. "Uiteindelijk heb ik gemerkt dat dat mij veel meer rust geeft en dat ik hier ook gelukkiger van word. Voor mijn vriendin denk ik dat ik wel een lieve jongen ben, ik kan heel zorgzaam en lief zijn, een kant die ik naar de buitenwereld misschien niet zo veel laat zien."