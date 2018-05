Sterren blij met verlegging pijplijn North Dakota

Het Amerikaanse leger kondigde aan geen toestemming te geven voor de voorgestelde route van de omstreden pijpleiding.

De afgelopen weken spraken verschillende sterren zich uit tegen de pijplijn. Divergent-actrice Shailene Woodley werd in oktober zelfs gearresteerd tijdens een protest in North Dakota, waar leden van de Standing Rock Sioux stam en aanhangers probeerden werkzaamheden aan de pijplijn tegen te houden.

Katy Perry

"Het bewijs dat je stem ertoe doet", noemde Katy Perry het staken van de plannen zondag. Alyssa Milano deelde dat sentiment. "Macht aan het volk. We kunnen het verschil maken. Vergeet dat nooit."

Mark Ruffalo

Acteur Mark Ruffalo toonde zijn blijdschap op Instagram. "Geen winst is ooit permanent, maar vandaag kunnen we vieren dat we samen iets meer gerechtigheid hebben gecreëerd, we hebben de deur geopend naar genezing van de oude wonden van onze inheemse bevolking."



Actrice Susan Sarandon twitterde: "Dit is hoe democratie eruit ziet. We moeten de strijd om de olie in de grond te houden voortzetten."