Janet Jackson is zwanger van eerste kind

Janet Jackson, die deze maand vijftig wordt, annuleerde onlangs al haar resterende concerten van The Unbreakable Tour om zich volledig te richten op het krijgen van een baby, liet ze eerder al in een videoboodschap op Twitter weten. Entertainment Tonight meldt nu dat ze inderdaad zwanger is.

Dat was ook de reden voor het uitstellen van het concert dat ze in mei in Amsterdam zou geven. "Ik moet op doktersadvies rust houden", hintte de zangeres, die nog kinderloos is. "Ik ben jullie niet vergeten. Ik hervat de tour zodra ik kan."

Video: Janet Jackson maakt gezinsuitbreiding bekend