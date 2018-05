John Travolta bemoeit zich niet met liefdesleven van dochter

"Ik bemoei me daar niet mee", aldus de acteur die met zijn vrouw Kelly en dochter Ella in de Ellen DeGeneres Show te gast was.

Helemaal onwetend is Travolta echter niet over de laatste liefdes van de 16-jarige Ella. "Ze gaat volgens mij met twee jongens om", giste hij. "Ik vraag haar echter niets over wat ze tegen elkaar zeggen of met elkaar doen."

Travolta's vrouw Kelly is wel op de hoogte. "Ik weet alles", stelde ze, eraan toevoegend dat Ella nu met niemand datet. "Dat is goed. Houd dat zo", voegt Travolta toe.