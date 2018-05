Jude Law bezoekt vluchtelingenkamp Calais

De acteur hoopt dat er meer aandacht komt voor de Jungle, zoals het kamp ook wel genoemd wordt, melden Britse media.

"Het is onze verantwoordelijkheid als mensen om voor de kinderen te zorgen. De kinderen in het kamp in Calais hebben ons nodig", vertelde Law tijdens een toespraak op het kamp. "Het is niet teveel gevraagd. Het is simpelweg het juiste ding om te doen."

Singer-songwriter Tom Odell was eveneens aanwezig en speelde op het kamp voor een groep vluchtelingen.

Law zocht eerder al aandacht voor de schrijnende situatie en schreef een brief aan de Britse premier David Cameron waarin hij opriep actie te ondernemen. De brief werd gesteund door vele beroemdheden zoals Benedict Cumberbatch, Stephen Fry en Helena Bonham Carter.