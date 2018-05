Playboy-model Katie May (34) overleden

Het model had de bijnaam Queen of Snapchat en had een grote schare volgelingen op internet.

Maandag kreeg ze plots last van pijn in haar nek en zocht medische hulp, aldus haar broer Stephen May in een verklaring aan Amerikaanse media.

"Het is met een zwaar gemoed dat we vandaag de dood van Katie May bekendmaken. Ze was moeder, dochter, zus, vriend, zakenvrouw, model en een ster op social media en ze overleed na een hersenbloeding die werd veroorzaakt door een geblokkeerde halsslagader", staat in de verklaring te lezen.

Laatste foto

Maandag plaatste May, die bijna twee miljoen volgers op Instagram heeft, nog een foto op het sociale netwerk. "Ik hoop dat iedereen een geweldige dag heeft vandaag. Het waait behoorlijk in LA", schreef ze erbij.