Dokter Tinus-actrice Juliette van Ardenne bevallen

"We leven op een grote roze wolk", vertelt de actrice aan Shownieuws.

Het kind van Van Ardenne en haar vriend Tim heeft de naam Dees gekregen. Ze woog bij de geboorte bijna 4 kilogram.

De 32-jarige actrice speelt in Dokter Tinus de rol van dokterassistente Kim Franken. Ze begon haar carrière als Sira Schilt in de Zoop-serie en -films. Later was ze onder meer te zien in ONM.

De actrice was in 2014 een van de deelnemers aan Expeditie Robinson. In september werd bekend dat Van Ardenne zwanger is.