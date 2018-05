Brigitte Kaandorp liet steken vallen als moeder

Dat zegt Kaandorp in een interview met Margriet.

"Ik heb vaak gedacht: als dat maar goed komt," aldus Kaandorp tegen het tijdschrift. Kaandorp heeft tijdens het opvoeden van haar twee kinderen Jan (22) en Olga (18) veel hulp van haar man Jan gehad. "Hij is erg goed in lijnen uitstippelen en heeft voor allebei de kinderen bedacht wat ze moeten gaan doen."

De cabaretière zegt in het interview het gevoel te hebben een beetje achter de feiten aan te lopen in het ouderschap. "Ik had geen plannen voor mijn kinderen. Je hoort het niet te zeggen, maar ik kreeg ook min of meer per ongeluk kinderen." Kaandorp heeft daar absoluut geen spijt van en vond het uiteindelijk fantastisch om kinderen te krijgen, maar ze voelt zich geen moederkloek.

Machteloos

Ze vond het dan ook niet heel erg toen haar kinderen gingen reizen. "Ik vind het fijn als ze gelukkig zijn en zich vermaken. Dat is natuurlijk betrekkelijk. Die keer dat mijn zoon belde uit Nieuw-Zeeland en zei: 'Niet schrikken, ik lig in het ziekenhuis,' zakte me de moed in de schoenen."

Haar zoon Jan was met een skateboard gevallen. "Toen voelde ik me wel even machteloos."

Kaandorp zou nu veel meer tijd voor het moederschap nemen. "Ik wist toen niet zo goed hoe ik dat moest doen, moeder zijn."