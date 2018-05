Rob de Nijs en ex-vrouw Belinda Meuldijk begraven strijdbijl

Dat vertellen De Nijs en zijn huidige partner Henriëtte Koetschruiter maandag aan De Telegraaf.

De Nijs en Meuldijk waren zes jaar geleden nog verwikkeld in een rechtszaak, waarbij de rechter bepaalde dat De Nijs 250.000 euro aan Meuldijk moest betalen om haar te kunnen vrijwaren van de hypotheek op hun woning in Bosch en Duin.

Inmiddels denken de twee niet meer terug aan de rechtszaak. Door de nieuwe relaties van zowel De Nijs en Meuldijk is de vriendschap hersteld. "Zonder Belinda's vriend Thierry (Duval, red.) waren we misschien niet op dit punt van 'een grote, gelukkige familie' gekomen", vertelt Henriëtte Koetschruiter, de huidige echtgenote van de zanger.

"Hij is niet alleen een groot dierenvriend, maar ook een enorm gevoelsmens."

Geboorte

Ook de geboorte van De Nijs' zoon heeft bijgedragen aan de herstelde vriendschap.

"We moesten van ver komen. De komst van Julius had misschien ook wel iets definitiefs; dat er echt een volgende fase was ingegaan. Inmiddels zien wij Belinda en Thierry regelmatig. Drinken we een wijntje met elkaar, schuiven we een pizzaatje in de oven. En dan zie ik Rob en Belinda samen keuvelen", vervolgt ze.

"In de hitte van de scheidingsstrijd is veel gebeurd", voegt De Nijs toe. "Er waren zoveel emoties die de overhand namen. Uiteindelijk ga je inzien dat het zo zinloos in om elkaar te vuur en te zwaard te blijven bestrijden. Dat het belangrijk is dat je vergeeft en vergeet en de handen ineen slaat."

Meuldijk en De Nijs waren van 1984 tot 2006 met elkaar getrouwd en kregen twee zoons.