'Vrouw Timbaland vraagt opnieuw scheiding aan'

Dat meldt Us Weekly.

Mosley vroeg in oktober 2013 ook al een scheiding aan, waarbij ze een flink bedrag aan alimentatie eiste. Timbaland gaf destijds geen reactie, maar was na de aanvraag regelmatig in clubs te vinden. Een jaar later werd bekend dat ze haar aanvraag weer had ingetrokken, omdat de twee het hadden goedgemaakt.

Het stel is in 2008 getrouwd. Ze hebben samen een dochter. Timbaland (43) is bekend van zijn samenwerking met artiesten als Justin Timberlake en Jay Z.