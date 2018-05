AMSTERDAM - De set die dj Tiësto draaide tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Athene, komt uit op cd. Dit staat in de nieuwsbrief van de Bredase dj te lezen. Het album is getiteld 'Parade of Athletes' en ligt vanaf 18 oktober in de winkels. Tiësto is al twee keer verkozen tot beste dj van de wereld.