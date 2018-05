Tweede zoon voor Alfonso Ribeiro

"Moeder en baby maken het goed. Het gezin bedankt jullie allemaal voor de warme berichten op deze speciale dag", zo meldt Ribeiro's woordvoerder aan Amerikaanse media.

Het broertje van de anderhalf jaar oude Alfonso Jr. heet Anders Reyn.

Ribeiro stond onlangs volop in de schijnwerpers met zijn deelname in de Amerikaanse versie van Dancing With The Stars, waarvan hij de finale won. In oktober maakte hij tijdens de show tussen het dansen door bekend dat er een baby op komst is.

Naast Alfonso Jr. en Anders heeft de acteur ook nog een dochter uit zijn vorige huwelijk met Robin Stapler, de 12-jarige Sienna Ribeiro.