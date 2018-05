Afpersverdachte familie De Mol blijft in voorarrest

M. heeft bekend dat hij John en Linda de Mol een aantal dreigbrieven heeft gestuurd en geld van John de Mol eiste. De afperser heeft nooit geld van de familie De Mol ontvangen.

De advocaat van M., Paul Emmelot, had om schorsing van de voorlopige hechtenis van zijn cliënt gevraagd. ''Hij trekt het niet in het huis van bewaring", lichtte de raadsman dinsdag toe. ''Hij loopt op zijn laatste benen.

Zowel fysiek als psychisch heeft hij last.'' Hij snapt waarom hij vastzit, aldus Emmelot, maar hij trekt het psychisch niet dat zijn vrouw van 73 en zijn kleinkind nu door een psycholoog worden behandeld.

''Het spijt me verschrikkelijk voor de familie De Mol en mijn eigen familie", zei hij tegen de rechters. ''Ik weet niet hoe ik dit goed moet maken. Het is allemaal heel erg. Ik wil dat ik het terug kon draaien, maar dat kan ik niet."

Volgens RTV Utrecht is M. ingestort in de rechtszaal en afgevoerd. Zijn advocaat meldt dat de vrouw en kleinkind van M. in therapie zijn gegaan.

Dreigbrieven

De man uit Zeist werd 3 december opgepakt en zit sindsdien in de cel. M. terroriseerde volgens het Openbaar Ministerie ruim een jaar lang de gezinnen van John en Linda de Mol. Dat deed hij met dreigbrieven waarin hij 5 miljoen euro eiste.

Daarin stond onder meer: ''Het plan is niet goedkoop. De kosten bedragen 5 miljoen euro in contanten te voldoen… Voor u is dit bedrag een futiliteit. Mede daarom zijn wij ook bij u terecht gekomen. Inzet is uw zuster Linda cq haar kinderen.''

Vrijlating

Het Openbaar Ministerie verzette zich tegen de gevraagde vrijlating. M. is een jaar lang doorgegaan met het afpersen en bedreigen ook na grote aandacht in de media. ''Die vasthoudendheid baart ons grote zorgen. De kans op herhaling als hij vrij komt, is groot'', concludeerden de aanklagers.

De rechters vinden dat het maatschappelijk belang boven het persoonlijke belang van M. gaat. Daarom moet hij achter de tralies blijven zitten tot in ieder geval de volgende zitting op 19 mei. Dan wordt er opnieuw gekeken of hij in voorarrest moet blijven. Op 18 juni staat de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen M. gepland.

Volgens Emmelot werd Dirk M. niet gedreven door schulden. Zelf legde zijn cliënt het uit als een soort spel. Emmelot: ''Niemand had dit van hem verwacht.''

M. heeft nog geen contact met de familie De Mol gezocht. Eventueel later wil hij dat wel, zegt zijn advocaat. ''Maar dat is nu nog niet aan de orde.''

De familie De Mol is niet aanwezig. John en Linda de Mol zijn wel op de hoogte gesteld van de zitting.