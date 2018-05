Olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe wordt vader

Dat maakt de windsurfer vrijdag op zijn blog bekend.

"Tijdens ons huwelijksreis in Madeira hoorden we dat Sasha zwanger is geworden. Fantastisch nieuws, die baby is zeker welkom. Hij of zij komt eind februari", zegt Van Rijsselberghe tegenover RTL Boulevard.

Op zijn blog zegt de windsurfer verder dat hij zeer gelukkig is, en absoluut geen moeite heeft om vroeg naar bed te gaan. "Tegen half twaalf was het welletjes, toen verliet ik de dansvloer. Ik lag in de nacht naast haar, met mijn hand op haar buik. Want daarbinnen groeit iets wat ook van mij is. En wat ik, net als Sasha, voor altijd bij me wil houden."