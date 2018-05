Brad Pitt reageert op aanval 'treiterjournalist'

Aan het Amerikaanse tijdschrift People heeft Pitt laten weten dat "de gek zijn gezicht in zijn kruis wilde duwen".

"Ik was handtekeningen aan het uitdelen toen ik in mijn ooghoek een man over de hekken zag springen", vertelt Pitt.

Toen de journalist, die bekendstaat om zijn opdringerige benadering van sterren, hem greep en zijn hoofd in het kruis van de acteur probeerde te duwen, gaf Pitt hem twee klappen. "Niet heel hard, maar genoeg om zijn aandacht te trekken, want hij liet me los."

Hoewel de 50-jarige acteur tikken uitdeelde, vond hij het voor zichzelf niet erg dat Sediuk hem aanvloog. "Als hij zo doorgaat dan verpest hij het voor fans die de hele nacht hebben gewacht op een handtekening of een selfie", legt Pitt uit.

Bekijk de gebeurtenis:

Taakstraf

Sediuk werd direct gearresteerd en aangeklaagd voor mishandeling. Hij kreeg onder meer een taakstraf.

De journalist valt geregeld sterren lastig. Zo kroop hij tijdens het filmfestival in Cannes onder de jurk van actrice America Ferrera.

Dat vond Pitt niet kunnen. "Als hij nog een keer onder de jurk van een vrouw kruipt, kan hij klappen verwachten."