Justin Bieber onder vuur wegens racistische opmerking

Dat schrijven diverse Britse media.

Bieber, die in de video die door The Sun werd geplaatst een aantal jaren jonger oogt, vraagt in het filmpje aan zijn vrienden waarom zwarte mensen bang zijn voor kettingzagen.

Vervolgens imiteert hij het geluid van een kettingzaag, waarbij hij grinnikend het woord 'run' en vervolgens 'nigger' zegt. Dat laatste woord gebruikt hij vijf keer achter elkaar.

Het filmmateriaal werd opgenomen voor de documentaire Never Say Never uit 2011, waarin Bieber werd gevolgd.

Naar verluidt heeft zijn pr-team, dat al een tijdje wist dat de video circuleerde, geprobeerd het materiaal te kopen zodat het niet in de openbaarheid zou verschijnen.

Bekijk de video: