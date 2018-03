Kate Upton is dol op huidkleurige bikini's

"Het liefst huidkleurige badkleding. Dan denken mensen dat ik naakt ben en zien ze pas dat ik een bikini aanheb als ze dichterbij zijn", vertelt ze in een interview met Bild.

Upton (21) is bekend van haar verleidelijke fotosessies. Ze was twee keer te zien op de cover van de bikini-editie vanĀ Sports IllustratedĀ en speelt een van de hoofdrollen in de nieuwe film The Other Woman, met onder anderen Cameron Diaz.

"Ik had niet verwacht dat mensen zo heftig zouden reageren op die binikifoto's. Voor mij was dat heel normaal, ik ben min of meer op het strand opgegroeid en voel me op mijn gemak in badkleding."

Pijn

"Maar na de eerste publicaties werd ik ineens heel vaak aangestaard", vertelt de Amerikaanse.

De film The Other Woman gaat over vrouwen die worden bedrogen door een man. Upton heeft zelf ook zoiets meegemaakt. "Iedereen krijgt in zijn leven wel eens keer te maken met bedrog, of dat nu door familie, vrienden of je partner is. Ik heb het ook meegemaakt en dat deed me veel pijn."