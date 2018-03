Nicolette Kluijver was sceptisch over monogamie

Dat zegt de presentatrice, die twee jaar getrouwd is met plastisch chirurg Joost Staudt, in Nieuwe Revu.

De 29-jarige Kluijver was toch bereid om monogaam te zijn voor Staudt. "Het gaat me heel goed af, want ik ben ontzettend gek op hem", zegt ze.

"En daar heeft hij niet eens heel erg zijn best voor hoeven doen, want hij is een fantastisch mens."

De twee kregen in 2012 een dochter. "We zijn getrouwd omdat we een kind hebben. Ik vind het leuk voor mijn dochter dat papa en mama getrouwd zijn. Ze vindt mijn trouwring ook heel mooi."

Burgerlijk

Kluijver is naar eigen zeggen erg veranderd door haar huwelijk en het moederschap. "Ik ben burgerlijk geworden vergeleken met de persoon die ik vier jaar geleden was. Het is goed dat er ergens een anker is. Dat is Joost en ook mijn kind."

De presentatrice, die RTL 5-programma's als Adam Zkt. Eva en Ik Ben een Ster, Haal Me Hier Uit! presenteert, zegt dat ze in de toekomst nog een kind wil. "We gaan nog meer kinderen krijgen. Omdat ik het leuk vind voor Isabella. En dan bedoel ik één kind meer."